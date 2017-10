IL CASO è la nuova rubrica di Calciomercato.com sui temi più discussi della settimana. Il protagonista della seconda puntata è Ivan Perisic, esterno d'attacco dell'Inter.



Secondo l'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti il croato è l'unico giocatore in grado di far paura al Milan in vista del derby di domenica sera: l'ex patron ha però dimenticato anche altri giocatori come ad esempio il capitano e simbolo Mauro Icardi, ma anche Antonio Candreva che ha segnato con l'Italia. Ha ragione Moratti?