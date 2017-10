IL CASO è la nuova rubrica di Calciomercato.com sui temi più discussi della settimana. Il protagonista della nuova puntata è Federico Bernardeschi o meglio, il pensiero che il direttore generale della Juventus, Beppe Marotta, ha di lui e del suo inserimento estremamente lento in rosa.



Nel prepartita della sfida contro lo Sporting Lisbona Marotta ha parlato così dell'ex-Fiorentina. "Spesso mi parlate di Bernardeschi. A volte dimentichiamo che non ha ancora 24 anni e la maturità la si raggiunge intorno ai 27. Era impensabile che potesse essere subito decisivo e trascinatore".



Un discorso lineare che, però, nella rosa bianconera vale solo per Bernardeschi e Rugani i due talenti italiani a disposizione di Allegri. Sì perchè cosa distingue i due ad esempio da Paulo Dybala (che ha un anno in più) o Rodrigo Bentancur (che ne ha due in meno)? E' un problema solo italiano oppure è soltanto una copertura per due acquisti sbagliati? Commentate e diteci cosa ne pensate.