Nikola Maksimovic al Napoli è costato 24 milioni, è arrivato un anno e mezzo fa: in campionato ha giocato 10 partite delle 58 in calendario in questo periodo.

Emanuele Giaccherini è stato strappato a una folta concorrenza, in primis al Torino, dopo un Europeo da protagonista con l’Italia di Conte: è stato titolare in Serie A una volta in diciotto mesi (in quella circostanza ha anche segnato un gol, ma vabbè, cosa conta?).

Lorenzo Tonelli è stato più fortunato: in un periodo di emergenza, nello scorso campionato, ha giocato tre partite dall’inizio e ha realizzato - lui che è un difensore - la bellezza di due gol. Non ha visto il campo in nessun’altra circostanza, né prima né dopo.

Marko Rog, classe 95, talento stimato da mezza Europa (ha già 11 presenze nella Croazia, nazionale piena di campioni e - ovviamente - qualificata per i Mondiali), dal 2016 è stato titolare in A due volte, nella scorsa stagione; in questo campionato conta quindici apparizioni, ma non ha mai giocato più di 19 minuti.

Leonardo Pavoletti è arrivato al Napoli nel gennaio di un anno fa per 18 milioni, avrebbe dovuto dare peso e alternative all’attacco: ha partecipato a sei gare, due delle quali da titolare, e in estate è stato mandato a Cagliari.

Mario Rui è diventato indispensabile quando si è infortunato Ghoulam: fino a quel momento aveva giocato tre minuti contro il Cagliari, sul 3-0.

Adam Ounas è l’unico cambio del Napoli in attacco: in campionato è comparso sei volte in venti incontri, mai da titolare, al massimo per 24 minuti.

Così Sarri tratta coloro che non fanno parte della cerchia degli undici o dodici eletti. E c’è ancora chi si chiede: ma perché Verdi ha rifiutato il Napoli? Forse perché vuole giocare, o almeno provare a farlo. Da quelle parti non c’è un allenatore che ti valuta, ti prova e poi eventualmente ti fa fuori: là sei bocciato in partenza.



@steagresti





GIOCA A FANTACALCIOMERCATO, il gioco più appassionante e divertente del web. Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.

Basta essere registrati su Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com.