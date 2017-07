La Juventus ha rifiutato una nuova offerta del Chelsea per Alex Sandro. Stando a quanto riporta Tuttosport i bianconeri avrebbero detto no ad un rilancio del Chelsea per il terzino brasiliano che però ha già un accordo con i Blues. Dopo il passaggio di Bonucci al Milan, tuttavia, i bianconeri non sembrano intenzionati a cedere anche Alex Sandro tanto che l'ultima proposta da 70 milioni di euro è stata rispedita al mittente. Marotta nelle prossime ore potrebbe anche offrire un rinnovo al laterale ex Porto per allontanare definitivamente le sirene inglesi.