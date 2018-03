Riflessioni. Il cinese…sbagliato di Milano ha già trasferito la prima tranche di dieci milioni di euro per un totale investito di duecento milioni per l’acquisizione, centosettanta per la campagna acquisti, sessanta per il primo aumento di capitale e dieci, come detto, per il secondo aumento di capitale, che vedrà l’esborso per Yonghong Li di altri 27 milioni di euro entro il 30 giugno.



Traduco e sommo per gli over 35 che hanno convissuto con la lira, prima dell’introduzione dell’euro. Il Presidente milanista, a fine giugno, avrà investito, per le future fortune del Milan, un totale di 909 miliardi circa in un anno. Una cifra enorme. Non male per un personaggio sempre molto criticato, avvolto da misteri circa le sue attività.



Che cosa riserverà il futuro, beh, non lo sappiamo, ma anche le cifre e le carte...cantano. Il Milan ha un management certificato e chiaro formato da Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli. La società è in crescita e sta lavorando per tornare ai livelli che le competono. Pochi, anzi nessuno sa, che da gennaio sono stati assunte altre otto figure a Casa Milan, dove gli stipendi, come ripete spesso Gattuso, sono pagati con estrema regolarità .



L’Amministratore Delegato sta comunque cercando di chiudere finalmente la questione riguardante il finanziamento del debito Elliott. Nei prossimi giorni finalmente sapremo con quali esiti. Massimiliano Mirabelli si augura di sedersi presto davanti a un tavolo con Rino Gattuso,per firmare il nuovo contratto prima, per costruire il Milan 2018-2019 dopo.



Si è lasciato andare a un sorriso, senza proferire però parola, quando gli ho chiesto se Saint Maximin, il brillante e spettacolare attaccante del Nizza, possa essere un obiettivo, ma rumors nell’ambiente rossonero parlano anche di una tela preziosa, che sta tessendo il direttore milanista, per acquisire un grande giocatore. A guidare il Milan, intanto, l’allenatore che sembra destinato a una splendida carriera futura, Rino Gattuso, sulla panchina di una squadra dalla fisionomia ormai ben delineata, formata da un promettente mix di esperienza e gioventù. Dovesse invece arrivare il fondo Elliott, per il fallimento delle strategie di Marco Fassone, potrebbe non cambiare l’allenatore, il lavoro del quale è molto apprezzato da Mr Singer Jr, come ha confessato personalmente all’ad milanista, incontrato a Londra, dopo Arsenal-Milan. Alla fine, comunque, quello che conta e conterà, sarà sempre e solo il Milan



I Ragazzi sono alla vigilia di un altro esame importante. Prima lo scritto con la Juventus dell’attento Prof. Allegri, poi l’orale mercoledì davanti all’Inter del severissimo Prof Spalletti, infine la tesi di laurea con il pignolo Prof. Sarri. Il Milan è pronto? Gattuso di fronte a tanti illustri colleghi sembra ancora un assistente, ma è preparato, molto preparato. Per il voto finale l’appuntamento al 15 aprile, alle ore 17!