Il Manchester City di Guardiola si prepara al mercato estivo, dove si prospettano tanti potenziali acquisti “casalinghi”. Sono molti, infatti, i giocatori di Premier che interessano ai Citizens. Secondo quanto riporta la stampa inglese, il City monitora costantemente: Dele Alli e Danny Rose del Tottenham, Ben Gibson del Middlesbrough, Jack Wikshere dell’Arsenal, Jordan Pickford del Sunderland.



Il motivo per cui il Manchester sponda City è fortemente interessato a giocatori di squadre inglesi, è perché conoscono già molto bene la Premier League, e di conseguenza possono ambientarsi in tempi brevi. A confermarlo è stato lo stesso Pep Guardiola, il quale ha altresì sottolineato come al contempo sia anche difficile acquisire giocatori di Premier, in quanto molto costosi.