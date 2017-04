Il Manchester City è pronto a dare battaglia alle rivali sul mercato estivo. Oltre a Kylian Mbappé, la squadra di Guardiola segue altri top player per dare una svolta alla prossima stagione.



Per questo, come spiega il Sun, il club avrebbe stanziato 300 milioni di euro da spendere sul mercato. Tra i giocatori in cima alla lista c'è la stella dell'Arsenal, Alexis Sanchez, il difensore del Southampton Virgil Van Dijk e il terzino del Tottenham Kyle Walker.