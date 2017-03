La statua di Cristiano Ronaldo nell'aeroporto di Madeira ha fatto discutere, ma Emanuel Santos difende la sua creazione: "In fondo nemmeno Gesù piaceva a tutti... Si tratta di una questione di gusto, non è poi così semplice come sembra". Nell'intervista a Globo Sport, poi, aggiunge: "Ho usato foto trovate su internet come fonte di ispirazione per il mio lavoro: le ho messe a fianco a me e ho iniziato a cimentarmi sul busto. A Cristiano è piaciuto molto". Con una piccola eccezione: "Ha chiesto soltanto che gli venissero modificate delle rughe del viso nell'espressione che adotta prima della risata perché gli sembrava lo facessero sembrare più vecchio mentre, più leggere, gli danno un'aria più morbida e gioviale".