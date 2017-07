Il Crotone aspetta ancora il sì di Budimir (Samp), in pugno il centrocampista Merida (Osasuna); il d.s. Ursino stringe anche per il difensore Emerson Santos del Botafogo (manca accordo su valutazione di 2 milioni e va rintuzzato l’interesse del Palmeiras). Per il reparto arretrato vive le piste Djimsiti (Atalanta) e Petkovic (Stella Rossa), il nome nuovo è Seck (Carpi, è della Roma). Contatti con la Lazio per Kishna e Lombardi. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, le ultime idee portano al centrocampista Croce (Empoli) e a La Mantia (Pro Vercelli).