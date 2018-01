Il Crotone è scatenato sul mercato. Il direttore Ursino vuole regalare tre rinforzi al tecnico Walter Zenga: un difensore centrale che sarà Marco Capuano, dal Cagliari in prestito con diritto di riscatto, un centrocampista centrale e un esterno alto.



CHIESTO ORSOLINI ALLA JUVENTUS - Secondo quanto appreso in esclusiva da calciomercato.com, i pitagorici hanno bussato alla porta della Juventus per il prestito di Riccardo Orsolini. L'esterno offensivo classe 1997 vuole lasciare l'Atalanta in questa sessione di mercato per andare a giocare con continuità.



CONCORRENZA AL SASSUOLO - Le qualità di Orsolini, talento nel giro dell'under 21 azzurra, fanno gola a tanti. Ci ha pensato il Sassuolo ma è un discorso subordinato alla partenza di Matteo Politano, tutt'altro che scontata. Ecco perchè il Crotone ci crede e prova a mettere la freccia per il giovane nativo di Ascoli Piceno.