Jan Olof Andersson, ct della Svezia, parla ai microfoni di Sky Sport a tre giorni dal match con l'Italia, valido per l'andata dei play off mondiali: "Le mie sensazioni sono positive, abbiamo giocato molto bene fin qui e abbiamo una mentalità vincente, positiva, e siamo anche affamati. Non sento pressione, dobbiamo solo giocare e fare il massimo".



"Abbiamo visto diverse partite dell'Italia, tutto l'ultimo anno, ed è una squadra molto tattica, con una difesa molto forte, con buoni giocatori a centrocampo, sulle fasce soprattutto, e in attacco. Studiamo attentamente gli avversari, è molto importante per noi, ma vogliamo sempre fare la nostra partita, giocare a calcio. Abbiamo grande rispetto per l'Italia ma la chiave tattica è come giocheremo noi come squadra".



Andersson prosegue: "Siamo molti forti in casa a Stoccolma, non abbiamo mai perso, ne abbiamo pareggiata una e vinte cinque. Abbiamo vinto 1-0 con la Francia, 8-0 col Lussemburgo, 4-0 con la Bielorussia, sentiamo davvero di essere in casa. San Siro al ritorno? Nel '99 sono andato a vederci un derby e poi altre partite, c'e' sempre una grande atmosfera e anche stavolta sarà così, ci aspettiamo una grande gara".