COPPA ITALIA



. L'ormai ex allenatore del Torino, esonerato dopo la sconfitta nel derby di Coppa Italia contro la Juventus, è finito nel mirino di, che attraverso il suo account Twitter ha così commentato la sfida di ieri sera: "Che bella la diretta RAI senza le stronzate dei commentatori piagnoni;".Parole pesanti, che hanno fatto scoppiare la polemica in rete e vanno non solo contro l'allenatore serbo, ma anche contro il Torino e il Napoli. Sul suo account Twitter, Corsaro si presenta così: "Sempre a Destra. Juventino sfegatato, amante del buon vino, nemico del politicamente corretto e del socialismo (in ogni forma), Dottore Commercialista".