Mauro Baldissoni, direttore generale della Roma, parla presso la Luiss al convegno Champions Impact: "Per il Barcellona e per la Roma vale tantissimo l'identificazione con un certo tessuto sociale. Sia Alemanno che Marino, due sindaci molto diversi ed entrambi disinteressati al calcio, dissero che se la Roma non vince qui non lavora nessuno, per dire l'impatto che la Roma ha nella vita quotidiana. Un trofeo ha un valore tangibile. Per dire, chi vincerà la Champions avrà un ritorno diretto ma anche una produzione di valore successiva. Dopo ogni mondiale, si fa solitamente un impatto sul pil che la vittoria ha per la nazione che ha vinto. Ovviamente qui si parla di un ritorno indiretto. La Roma nasce per identificarsi con la città. La Roma ha i colori del Comune di Roma. Rappresenta la città e questo è un obiettivo e una responsabilità. A Barcellona il 10% del turismo è per la squadra di calcio e noi vorremmo fare lo stesso a Roma".