Vigilia di Milan-Juventus, parola a Montella. L'allenatore rossonero ha le idee chiare in vista della sfida di domani, serve una squadra in grado di dare continuità al successo in settimana al Bentegodi contro il Chievo, serve una prestazione di personalità, serve un Milan con la bava alla bocca, serve un video che possa mettere sul campo la carica dell'allenatore, che in conferenza ha dichiarato: "Domani è la gara della svolta, ho grande voglia di battere la Juve". In questo video Daniele Longo, inviato di Calciomercato.com a Milanello, racconta gli umori dell'ambiente rossonero.