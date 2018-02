Ciro Ferrara, ex difensore di Juventus e Napoli, ha parlato a Radio Anch'Io lo Sport su Radio Uno della lotta scudetto: "Il campionato sta andando in controtendenza rispetto al recente passato. Al vertice la lotta è interessantissima, bella per quello che le due squadre stanno proponendo. La Juventus è più abituata a reggere questi ritmi, ma il Napoli ha dalla sua delle motivazioni fortissime. Sarà una lotta apertissima fino alla fine. La qualità del Napoli è senza dubbio il gioco, mentre quella della Juventus è la rosa che è nettamente più competitiva, ma anche la mentalità può fare la differenza. Io che ho giocato da una parte e dall'altra, so cosa significa avere le motivazioni a Napoli, questa può essere davvero una forza che potrebbe permettere agli azzurri di andare oltre ai propri limiti. Spero non venga inquinata da altre cose. Spero possano giocarsela fino in fondo senza polemiche".