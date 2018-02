L'ex portiere Dino Zoff, doppio ex di Napoli e Juventus, ha analizzato la corsa scudetto attraverso le colonne del quotidiano Il Roma. “Per il bene del calcio italiano, per l’imprevedibilità che può renderlo affascinante agli occhi degli altri, mi auguro che il duello per lo scudetto tra Napoli e Juve duri il più a lungo possibile”, le parole dell'ex ct della Nazionale che ha poi proseguito: “Chi vincerà il tricolore? Un punto di vantaggio è poca roba, Napoli e Juve sono quasi alla pari. Se mi piace la squadra di Sarri? Come potrebbe non piacermi? Sessanta punti sono tanta roba, il giudizio è molto positivo. Sta facendo ottime cose grazie al contributo di tutti, dall'allenatore alla società, passando ovviamente per i giocatori che hanno qualità. Ma la Juve è sempre la Juve. E' una squadra di grande esperienza, abituata a vincere, con calciatori che sanno cosa vuol dire lottare per lo scudetto in un campionato così complesso. Ripeto, sarà un bel duello che durerà a lungo”.