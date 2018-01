Giampaolo non aveva usato mezze misure dopo Sampdoria-Spal: "Il campo fa cagare - aveva detto del prato del Luigi Ferraris il tecnico - non potete pretendere di giocare in velocità, questo campo favorisce la squadra che si difende". L'appello dell'allenatore blucerchiato è stato ovviamente ascoltato dalla società che gestisce l'impianto, composta al 50% dal club doriano e al 50% dal Genoa. E così, dopo l'incontro tra i rossoblù e il Sassuolo dell'Epifania, sono partiti i lavori di rizollatura del campo.



Samp e Genoa erano piuttosto infuriate per le condizioni del manto erboso, dal momento che avevano investito un milione e mezzo di euro per presentare un campo dignitoso e avevano apportato anche modifiche all'impianto di illuminazione. L'ulteriore intervento che si è tenuto durante la sosta, e che dovrebbe costare circa 150mila euro alle due società, si concluderà nelle prossime ore, e verrà valutato in occasione di Sampdoria-Fiorentina in programma domenica.