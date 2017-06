Guai in vista per Cristiano Ronaldo, problemi giudiziari per la stella del Real Madrid: come riferito da El Pais la sezione della provincia di Madrid del Fisco ha presentato una denuncia a carico di CR7 per quattro delitti contro lo stato commessi tra il 2011 e il 2014 che avrebbero portato a una frode da 14,7 milioni di euro. Secondo l'accusa Ronaldo avrebbe usufruito volontariamente di una struttura societaria creata nel 2010 per occultare al Fisco i guadagni in Spagna per i diritti di immagine.