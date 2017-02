Ronald de Boer, fratello di Frank, ha parlato a BBC Radio della parentesi dell'olandese sulla panchina dell'Inter, finita dopo pochi mesi: ''Non accetterà più una panchina a stagione in corso. Vuole iniziare con una giusta preparazione e l'esperienza all'Inter gli è servita da lezione, visto che ha preso in mano la squadra a sole due settimane dall'inizio del campionato. Quindi non prenderebbe adesso in considerazione la panchina dei Rangers''.