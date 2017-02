In attesa del closing il Milan si prepara a uno dei giorni più attesi degli ultimi anni: domani Gianluigi Donnarumma compie 18 anni e si continua a trattare il rinnovo per blindare il portiere classe '99. Intervistato da La Gazzetta dello Sport il fratello Antonio, anche lui ex rossonero, parla di Gigio e del raggiungimento della maggiore età: "La prima cosa che mi viene in mente? Direi il fatto che diventa finalmente autonomo. Potrà andare a Milanello in macchina e potrà vivere da solo. Ma parliamo di dettagli pratici: in realtà sono certo che non cambierà la sua vita perché è un ragazzo che riesce a mantenere sempre lo stesso equilibrio. La sua qualità migliore è l'avere molta personalità, e poi il fatto che si fa scivolare addosso le situazioni negative senza pensarci troppo. Lui è uno che affronta tutto col sorriso ed è successo così anche dopo qualche critica negli ultimi tempi. Lui, con la sua personalità, non ha problemi ad accettarle. Un difetto? E' molto testardo, e alcune volte troppo buono. Ma questi volendo possono essere anche dei pregi...".



PREDESTINATO? - "Direi di sì. Tutta la nostra famiglia si aspettava una grandissima carriera da parte sua. Magari non così veloce, però è stato davvero bravo a bruciare tutte le tappe. La spiegazione è semplice: si è fatto trovare pronto perché ha sempre lavorato duro e sono certo che continuerà a sorprenderci".



PALLONE D'ORO - "Le parole di Montella? Se ha detto così significa che vede in lui potenzialità incredibili. D'altronde chi può dirlo meglio dell'allenatore, che lo vede tutti i giorni... Dovrà continuare a lavorare duro come sta facendo per raggiungere un traguardo del genere, ma le parole di Montella gli daranno senz'altro ulteriore sicurezza".



PARATA PIU' BELLA - "Ho apprezzato molto l’uscita bassa su Zapata in Udinese-Milan, ma la più bella è quella su Khedira contro la Juve".



FUTURO - "Il destino di Gigio lo sa solo Dio, ma se continua su questa strada può togliersi tantissime soddisfazioni e avere una carriera ricca di successi. Restare in rossonero? Sulla priorità del suo rinnovo contrattuale penso che un club come il Milan in casi come questo sappia benissimo cosa fare. La società conosce il valore di Gigio e sa sicuramente come comportarsi...".