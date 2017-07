Si chiama Pelé, fa il calciatore ma in comune con la Perla Nera oltre alla professione ha solo il passaporto brasiliano.



Leo Pelé è un esterno 21enne del Fluminense sul quale si sarebbero posati, secondo la stampa del paese sudamericano, gli occhi di Genoa e Atalanta. In particolare i media brasiliani parlano di una proposta per un contratto triennale fatta dai liguri al giocatore.



Nella trattativa tuttavia in vantaggio sarebbero gli orobici che avrebbero già raggiunto l'accordo con il club di Rio de Janeiro.