Oggi, secondo giorno di Primavera, sono protagonisti i Palloni d'oro. Buon compleanno a



LOTHAR MATTHAUS, 1961, Inter dal 1988 al 1992

Detiene il primato di Mondiali disputati (cinque) 5 è anche il numero delle mogli. Appartiene alla scuola di pensiero di Paola Perego perchè la ultime due sono dell'est, Kristina-Liliana ucraina e Anastasia russa. Con quest'ultima nel 2014 ha avuto un figlio che ha chiamato, tradendo il suo passato, Milan. Pallone d'oro nel 1990, ha vinto 7 campionati tedeschi, lo scudetto nell'Inter dei record : 58 punti su 68 disponibili (26 vittorie, 6 pareggi e solo 2 sconfitte) nel 1988-89, 2 Coppe UEFA. Nel 1999 perse la finale di Champions con la rocambolesca remuntada del Manchester UTD sul Bayern, dopo che era stato sostituito e con la Nazionale ha fatto incetta in Italia nell'Europeo 1980 e nel Mondiale 1990. Come allenatore è stato tra l'altro vice di Trapattoni al Salisburgo nel 2006-07 e CT della Bulgaria dal settembre 2010 al settembre 2011.

Al Mondiale sudafricano, dove faceva il commentatore televisivo, fu accusato di bagarinaggio

Maradona lo definì “Il miglior avversario che abbia avuto in tutta la mia carriera, credo che basti questo per definirlo”Si erano incontrati in finale a Messico ’86 e Diego non aveva quasi toccato palla,



RONALDINHO, 1980, detto Dinho, ex attaccante brasiliano. Al Milan dal luglio 2008 a gennaio 2011. E' l'unico giocatore al mondo ad aver vinto Mondiale, Coppa America, Champions League, Coppa Libertadores e Pallone d'oro

Nell'aprile 2011 ha ricevuto dall'Accademia Brasiliana la laurea in lettere honoris causa. Nel 1993 in una partita scolastica realizzò 23 gol. Ha cominciato a dribblare i mobili di casa e il cane "Se dribblo così lo devo al mio cane Bom Bom, da piccolo mi allenavo a saltarlo e adesso eccomi qui".

Pallone d'oro 2005

Il fratello maggiore, 9 anni più di lui, Roberto era una grande promessa del calcio brasiliano e ha giocato in Brasile, Svizzera, Portogallo, Giappone, Messico e Francia tra l' 87 e il 2001 : «Tecnicamente sono meglio io», dice Roberto

Ha un suo gruppo di «pagode », musica popolare brasiliana, che si chiama Samba Tri. Un loro pezzo è stato inserito in una compilation creata da Ronnie e intitolata Samba Goal.

Ha creato l' Istituto Ronaldinho Gaucho, che a Porto Alegre aiuta 3.500 bambini.

Nel 2014, quando giocava in Messico, un politico locale lo definì “macaco brasiliano”

Dal febbraio scorso è Ambasciatore del Barcellona nel mondo

«Non credo che farò l'allenatore. Non è nelle mie corde, non mi piacfe neppure stare a vedere novanta minuti di calcio in televisione. Non ce la faccio, preferisco le sintesi dei momenti migliori, i gol. E poi al mondo ci sono già allenatori di grande spessore. Uno dei più bravi, per esempio, è Luis Enrique”.



Auguri anche a



BRUNO CIRILLO, 1977, ex difensore di Reggina, Tricase, Inter, Lecce, Siena, AEK Atene, Levante, PAOK Salonicco, Alki Lamaca (Cipro), Metz, Pune City (India). L'1 febbraio 2004 in Inter-Siena fu colpito da un pugno di Marco Materazzi.



GENNARO TROIANELLO, 1983, ala destra del Verona. “Pensate che facevo il raccattapalle all’Hellas Verona di Prandelli, ammirando Morfeo ed oggi mi ritrovo invece protagonista in campo”.



FABIO DELLA GIOVANNA, 1997, terzino sinistro della Ternana, in prestito dall'Inter



ROMEO PAPINI, 1983, centrocampista del Matera

LEONARDO TERIGI, 1991, difensore del Siena

FERDINANDO MASTROIANNI, 1992, ala sinistra dell'AlbinoLeffe, in prestito dal Carpi



MICHU, 1986, attaccante spagnolo del Real Oviedo, in prestito al Napoli nel 2014-15. sei presenze all'attivo tra campionato e coppe, senza mai andare a segno.

WILSON, 1985, attaccante brasiliano del Ventforet Kofu (Giappone), ex Genoa da gennaio ad agosto 2008

GUILLERMO RODRIGUEZ, 1984, detto El Pelado, difensore uruguaiano del Chiapas (Messico), ex Cesena, Torino e Verona Nel 2008 in Argentina fu squalificato per 5 giornate per aver preso per il collo un guardialinee



MAURIZIO NERI, 1965, ex attaccante di Bellaria, Fano, Reggiana, Ancona, Napoli, Pisa, Lazio, Brescia, Rimini, Gubbio, Forlì, Mirandolese, Terme Monticelli

Attualmente èallenatore delle giovanili del Sassuolo. A Napoli vinse la Coppa UEFA 1988-89

LUCIANO MALAMAN, 1962, ex centrocampista di Rovigo, SPAL, Avellino, Palermo, Cavese, Frosinone, Legnago,

GIOVANNI TALAMI, 1955, ex difensore di Modena, Cattolica, Fiorentina, Cremonese, Sampdoria, Ternana, Casertana, Livorno, Savona, Cairese, Sammargheritese

ANTONIO LA PALMA, 1951, ex difensore di Brindisi, Napoli, Avellino, Lecce, Bari, Gioventà Brindisi, Matera

GIOVANNI BRUTTO, 1948, ex difensore di Juventus, Potenza, Novara, Ternana, Turris, Bolzano. E' stato l'antesignano dei Calciatori Brutti

EUGENIO FUMAGALLI, 1947, ex difensore di Novara, Foggia, Palermo, Avellino, Novara. Ha giocato 3 campionati serie A (2 col Foggia e 1 col Palermo) , tutti conclusisi con la retrocessione in B. Col Foggia ha però conquistato anche 2 promozioni dalla B alla A

BENIAMINO CANCIAN, 1936, ex difensore di Pinerolo, Torino, Mantova, Venezia. In seguito ha allenato il Como in seria A nel 1975-76 e Modena e Foggia in serie B



Auguri anche



ALENA SEREDOVA, 1978, ex moglie di Gigi Buffon