Quelle per cui vivi, per cui vuoi fare il calciatore, per cui ti fermi da bambino con il pallone sotto la suola iniziando a fantasticare a occhi aperti. Bello eh, il campionato: un passo dopo l'altro contro le piccole, la vittoria di qualche scontro diretto; poi c'è lei, la madre di tutte le partite, dove ti giochi tutto in una gara, solitamente in primavera: la sfida scudetto. E Juventus-Napoli di domani è la Partita, quella che si aspettava da mesi, oggi come all'andata: al San Paolo fu decisivo Higuain, all'Allianz Arena si vedrà. Ogni anno così uguale a se stessa, ogni anno così diversa: per emozioni, per duelli, per squadre. Anche se, da 7 anni a questa parte, il bianconero ha vinto sempre.



I DUELLANTI - In vista della sfida di domani da dentro o fuori, con il Napoli che può portarsi a meno 1 e la Juventus che può distanziarsi e rilanciarsi a +7, vogliamo dedicare la Classifica di CM di questa settimana alle 10 sfide scudetto. No, niente Roma-Samp con Pazzini che consegna il primo posto all'Inter o il 5 maggio con la Lazio che manda ko Ronaldo e regala il tricolore alla Juve; no, neanche la pioggia di Perugia che fa naufragare Ancelotti; niente di tutto questo. Si sono prese in considerazioni le sfide tra la prima e la seconda, quelle che hanno dato slancio alla corsa verso la vittoria finale. Milan-Roma, Juve-Lazio, Milan-Juve: partite così, per intenderci. Partite come quella di domani.



