Paco Lemez, nuovo tecnico del Las Palmas, ha dato il suo benestare all'ipotesi di ritorno in maglia gialla di Jesé Rodriguez. L'ex attaccante del Real Madrid, ora di proprietà del Paris Saint Germain, è attualmente in prestito allo Stoke City dopo aver già disputato con il Las Palmas la seconda parte della passata stagione. Lemez ha dichiarato a Cadena Ser: "Jesé dovrebbe tornare in prestito qui non con l'idea che si tratti di una squadra qualsiasi, ma con l'obiettivo di mettere in mostra la sua migliore versione".