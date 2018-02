"Domani sarà una grande partita. Noi non abbiamo molta esperienza a livello internazionale, ma daremo il massimo, abbiamo la motivazione di sfidare la capolista della serie A e andare avanti in Europa". Sono le parole del tecnico del Lipsia, Ralph Hasenhuttl, alla vigilia del match di andata dei sedicesimi di finale di Europa League. L'allenatore tedesco ha espresso giudizi lusinghieri sul Napoli, ma non è stato clemente nel giudicare l'impianto di Fuorigrotta: "Oggi - dice - abbiamo avuto la possibilità di guardare la condizione dello stadio, non è nuovissimo e non è in ottime condizioni. Ma per noi non fa differenza".