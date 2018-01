Il Liverpool chiude le porte per Sturridge. Secondo il Daily Mail i Reds hanno comunicato al Siviglia, da tempo in pressing sul giocatore, che non hanno alcuna intenzione di cedere l'attaccante in prestito fino al termine della stagione. Gli andalusi si erano detti pronti a pagare per intero lo stipendio dell'ex Chelsea, ma per ora non sono riusciti a convincere Klopp.



​Sturridge spinge per andar via, ha bisogno di giocare per far parte della spedizione inglese per i prossimi mondiali. Southgate, ct della nazionale, gli ha comunicato che se non gioca non può chiamarlo.



L'Inter, che pure è interessata al giocatore, ad oggi ha anch'essa proposto al Liverpool un prestito, modalità come detto non accettata dal club di casa ad Anfield Road.

Riuscirà la voglia di Sturridge a prevalere?