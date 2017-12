Con Philippe Coutinho sempre più vicino al Barcellona, il Liverpool guarda già all'immediato futuro. Per i Reds potrebbe tornare d'attualità un'operazione tentata già in estate: portare ad Anfield Manuel Lanzini, trequartista argentino del West Ham. Mundo Deportivo rilancia l'ipotesi di un assalto immediato all'ex River Plate non appena si dovesse formalizzare il passaggio di Coutinho in blaugrana.