Secondo quanto riportato dalla stampa inglese il Liverpool ha abbandonato la pista che porta a Barella e Han. I due giocatori di proprietà del Cagliari (il nordcoreano è in prestito al Perugia) sono stati valutati 80 milioni complessivi dal club sardo che ha quindi fatto "scappare" i Reds. Per Barella l'asta è ricca con Juve, Inter e Roma in corsa, mentre per Han la società bianconera è in netto vantaggio.