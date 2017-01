Il Liverpool vuole cedere Sakho, che ha rotto con l'ambiente, però non ha intenzione di perdere il giocatore a prezzo di saldo. Il difensore è seguito da diversi club, tra cui Inter, Milan e Siviglia, ma non partirà se non a fronte di un'offerta importante. I Reds per lasciarlo partire, stando a quanto riportato da ESPN, vogliono almeno 18 milioni di sterline, i soldi spesi per portarlo a Liverpool nel 2013.