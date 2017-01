Il Manchester City, stando a quanto riportato dal Sun, sarebbe pronto a stringere per N'Zonzi del Siviglia, obiettivo anche della Juventus. Pep Guardiola starebbe pensando di anticipare l'acquisto del giocatore, che sembrava più un'ipotesi per giugno, visti i problemi disciplinari di Fernandinho e l'infortunio di Gündoğan; i citizens potrebbero anche utilizzare il cartellino di Samir Nasri, in prestito proprio al Siviglia, per abbassare il costo dell'operazione che si aggira intorno ai 25 milioni di sterline.