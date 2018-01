Secondo il The Independent il Manchester United è pronto a piombare su Christian Pulisic, ala destra statunitense del Borussia Dortmund. Il classe ’98 di origini croate ha trovato continuità in questa stagione (16 presenze in campionato su 17 partite) ed ha attirato su di sé gli occhi di diversi top club europei. I Red Devils monitorano la situazione in vista di una possibile offerta nella finestra di mercato della prossima estate. L’eventuale partenza di Pulisic verso Manchester potrebbe favorire un ritorno di Mkhitaryan a Dortmund. Il Liverpool da tempo segue il giocatore e si farà trovare pronto in caso di offensiva dello United.