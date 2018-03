Sono già circa settemila i biglietti venduti per l'amichevole internazionale tra Marocco e Serbia in programma all'Olimpico di Torino venerdì 23 marzo alle 20.45. E' attesa una grande partecipazione da parte della folta comunità marocchina presente in Italia, che potrà così omaggiare Mehdi Benatia e compagni incoraggiandoli nel percorso che li porterà al Mondiale di Russia. Di fronte la Serbia del ct Krstajic , come sempre ricca di giocatori del nostro campionato: Kolarov, Basta, Milinkovic-Savic e Ljajic .