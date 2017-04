Il Marsiglia ha deciso, metterà mano al portafoglio in estate per regalare una punta di spessore al suo tecnico Rudi Garcia. Dopo gli arrivi di Patrice Evra e Dimitri Payet, i francesi vogliono continuare l'opera di rafforzamento della squadra e l'attenzione è rivolta tutta alla serie A italiana.



BUDGET SOSTANZIOSO - Secondo quanto appreso da calciomercato.com l'OM potrà contare su un budget da 20-25 milioni. Il primo nome sulla lista è quello di Mario Mandžukić della Juventus, su consiglio proprio del suo ex compagno Evra. Con l'entourage del croato c'è già stato qualche contatto indiretto ma ogni discorso più approfondito verrà rimandato alla prossima estate.



IL PIANO B E' BACCA - Il Marsiglia fa sul serio e tra qualche settimana manderà in Italia il suo direttore sportivo Andoni Zubizarreta. Piace molto anche Carlos Bacca, la vera alternativa a Mandžukić. I francesi studiano un'offerta da 20/22 milioni per il cartellino, 3,5 milioni a stagione per il giocatore. Senza dimenticare la possibile carta da inserire per ridurre l'esborso economico, ovvero Lucas Ocampos. In attesa di prendere conoscenza dei programmi del Milan in vista della prossima stagione, si apre una soluzione francese intrigante per l'attaccante colombiano.