Un attaccante per tentare la scalata alle migliori posizioni in ottica play-off. E' l'obiettivo del Matera, con il patron Columella che vorrebbe regalare al tecnico Auteri un collaudato terminale offensivo. Il Quotidiano del Sud racconta dell'interesse del club lucano per Matteo Chinellato, in uscita dal Padova dove ha collezionato 14 presenze di cui solo cinque da titolare ma sempre in doppia cifra nelle ultime due stagioni con le maglie di Cuneo e Como.