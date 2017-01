Un Pantaleo Corvino a 360 gradi si sta dando da fare per cercare i rinforzi adatti alla Fiorentina, sondando diverse mete tra cui anche la Lega Pro: in tal senso alfrepedulla.com riporta un interesse per l'attaccante della Virtus Francavilla M'bala Nzola, francese del '96. Il colpo è in canna e la società viola avrebbe anticipato altri club di Serie A.