La caccia agli attaccanti è il filo conduttore del day 2 del mercato di B. Il Parma continua a cercare una prima punta e guarda alla Serie A: il sogno è Alessandro Matri, in scadenza a giugno con il Sassuolo e tutt’altro che blindato se il club di Squinzi dovesse trovare un sostituto. Ripercorrendo una pista già battuta in estate, il ds Daniele Faggiano è pronto ad offrirgli almeno un biennale. I piani alternativi per i gialloblù portano a Verona (Giampaolo Pazzini in B sposterebbe gli equilibri) o in Umbria: difficile far muovere Cerri, mentre il Perugia chiede 1,5 milioni per Di Carmine.



DALL'IRPINIA IN LAGUNA - Il Venezia di Pippo Inzaghi di attaccanti ne cerca due: è a un passo l’intesa con il Crotone per il prestito di Marco Firenze (nella prima parte di stagione a Vercelli) ma il sogno rimane Galabinov del Genoa, sul quale però c’è da registrare un tentativo nostalgico dell’Avellino. Il bulgaro ha fatto benissimo in Irpinia nella stagione 2013/2014. Con l’Avellino è in piedi un intreccio tutto da seguire: in Laguna piace Ardemagni, che però viene ritenuto (per il momento) incedibile. Novellino dall’8 gennaio avrà a disposizione l’esterno d’attacco Cabezas, in prestito dall’Atalanta che lo riporta in Italia dopo l’esperienza al Panathinaikos. L'Avellino è anche in contatto con l'agente di Emanuele Ndoj, centrocampista albanese che la Roma ha girato in prestito al Brescia. Attivissime anche le altre squadre del Sud: sfruttando il collaudato asse con la Lazio, arriva a Salerno l’attaccante Simone Palombi che nella passata stagione a Terni ha dimostrato di poter fare molto bene in cadetteria. Per il centrocampo di Colantuono è buono anche il nome di Luca Crecco, fuori dalla lista dei 25 di Simone Inzaghi, Il Foggia vorrebbe riportare in Italia Samuele Longo: l'attaccante di proprietà Inter è in Segunda Division spagnola al Tenerife.



EX JUVE E DINTORNI Alla ripresa degli allenamenti il Perugia accoglierà Nicola Leali, portiere ancora di proprietà bianconera di ritorno in Italia dallo Zulte Waregem. Roberto Breda avrà a disposizione anche l’esterno basso mancino Germoni, in arrivo dal Parma via Lazio. Un altro ex bianconero è invece segnalato in uscita: il Santarcangelo (Serie C) di Alberto Cavasin vorrebbe riportare in Romagna Matteo Brighi, per lui sarebbe un ritorno a casa.



DALL'ESTERO - Al Foggia piace Joaquin Varela, terzino sinistro uruguaiano classe 1998 del Defensor Sporting (passaporto spagnolo).