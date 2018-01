Ascoli attivissimo in questi primi giorni di calciomercato. Il direttore sportivo Giaretta è pronto a chiudere un doppio colpo importante in attacco: Ganz dal Pescara, atteso in serata in città, e Monachello dal Palermo. Per il centravanti ex Atalanta i contatti coi siciliani sono serratissimi e la fumata bianca può arrivare anche nei prossimi giorni. Ufficiale l'arrivo di Martinho. Non solo Ganz in uscita da Pescara: Mazzotta si avvicina sempre di più al Brescia, mentre il giovane Del Sole è pronto a passare alla Juve (cartellino già dei bianconeri dalla scorsa estate), si attende solo l'arrivo di Embalo dal Palermo. Zeman, inoltre, cerca anche un rinforzo per il centrocampo: il preferito è Davide Mariani del Lugano, allenato dal boemo nella sua esperienza in Svizzera.



MOSSE PUGLIESI - Ufficializzato Greco dal Bari, il Foggia attende anche l'arrivo di Tonucci. In avanti, invece, Mazzeo non si muove, mentre per quanto riguarda Chiricò, richiesto dal Carpi, la valutazione è di 400mila euro. Il Bari è alla ricerca di un centrocampista: José Mauri e Zanellato nel mirino, ma il primo obiettivo è Memushaj del Benevento.



IL PARMA E LE ALTRE - L'Avellino stringe per Cabezas: tra giovedì e venerdì sono attese le firme sui contratti. La Salernitana pensa a Raicevic per l'attacco, così come Palermo, Foggia e Ternana pensano a Calaiò. Il Parma è attivo: chiuso l'arrivo di Fiamozzi è vicinissimo il colpo Da Cruz dal Novara: 2,8 milioni di euro nelle casse del club piemontese per il giovane ex Dordrecht, seguito anche dall'Inter. Si stringe anche per Vacca del Foggia: pronto il triennale.