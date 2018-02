Ciao ragazzi, che ne dite di essere miei ospiti per Juve - Napoli? Guarderete il match dai miei posti VIP e ceneremo insieme nel mio ristorante preferito. Partecipate ORA alla mia alla mia campagna su @wishraiser per Fundación Juan Cuadrado! -> https://t.co/wBBg9iXpcU Vi aspetto! pic.twitter.com/3RQ7VJdXf7 — Juan Cuadrado (@Cuadrado) 16 febbraio 2018

Iniziativa encomiabile di Juan Cuadrado che in occasione di Juventus-Napoli invita i tifosi bianconeri a seguire il match dal suo box riservato all’Allianz Stadium oltre a cenare assieme a lui prima della partita. Il colombiano è infatti intento a raccogliere fondi perIl messaggio dell’ex Chelsea, tuttavia, preoccupa i bianconeri in quanto il match contro il Napoli è in programma il prossimo 22 aprile e la ‘proposta’ del colombiano fa pensare che forse non farà in tempo a recuperare per il match scudetto.