Juraj Kucka è pronto a dire addio con il Milan. Il 30enne centrocampista slovacco è molto vicino a chiudere la sua esperienza in rossonero dopo due stagioni, 59 presenze, 4 gol e una Supercoppa Italiana conquistata, lo scorso dicembre a Doha contro la Juventus. Questione di dettagli, che dovrebbero essere limati in giornata, l'ex Genoa è pronto a salutare Milano e l'Italia, dove è cresciuto e si è affermato.



TRABZONSPOR AL TRAGUARDO - Due settimane di trattativa e adesso il traguardo è più vicino per il Trabzonspor. Secondo quanto constatato da calciomercato.com, il Milan ha già accettato l'offerta del club turco da 6 milioni di euro che gli permetterebbe anche di registrare una plusvalenza significativa, ovvero 4 milioni di euro. Manca solo il sì definitivo del giocatore che potrebbe arrivare già in giornata.



VIA ALLE CESSIONI - Juraj Kucka era stato inserito nella lista dei cedibili da Vincenzo Montella che sta lavorando a stretto contatto con Massimiliano Mirabelli. Nonostante i tentativi di Atalanta e Fiorentina, il Trabzonspor ha convinto il Milan alzando di due milioni la prima offerta che si aggirava sui 4 milioni di euro. Adesso per il club rossonero è tempo di concentrarsi sulle cessioni di almeno una decina di giocatori per ricavare quel tesoretto necessario a completare una campagna acquisti che ha visto, fino ad ora, l'arrivo di ben 7 calciatori nuovi.