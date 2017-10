Il Milan cambia. La panchina, non in panchina. Montella per il momento non deve temere, da oggi si siederà su una nuova panchina, ma sarà sempre rossonera. Il club che ha sede in via Aldo Rossi ha infatti deciso di abbandonare quella sotto la Curva Nord, per intenderci quella alla sinistra dell’inquadratura televisiva, dalla sfida contro il Genoa allenatore, staff e giocatori siederanno su quella a destra, sotto la Curva Sud, settore del tifo rossonero più caldo. Il Milan vuole avere i tifosi più vicini, quanto deciso ne è ulteriore conferma.