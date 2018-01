Nella solita rassegna stampa commentata il Milan sul proprio sito web ha fatto il punto sull'"operazione recupero" iniziata da Gennaro Gattuso su quegli elementi della rosa rossonera che non hanno finora brillato. E' successo con Calhanoglu e Biglia e il prossimo passo sarà quello di recuperare anche Andrè Silva.



Ecco il comunicato:

Il fatto che Biglia abbia la tendenza a crescere e svettare nei secondi tempi, era accaduto anche contro Inter in Coppa Italia e Crotone, oltre che a Cagliari, è la dimostrazione di una maggiore lucidità complessiva. Ma anche di una condizione in crescita. È uno dei fronti su cui Rino Gattuso è impegnato in prima persona, con il tecnico rossonero che ha in programma, come afferma lui stesso, di finalizzare l'operazione recupero anche per André Silva. Le stesse buone prove di Calabria, ed è corretto rilevarle, sono una costante dell'ultimissimo Milan.