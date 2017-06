Il Milan ha deciso di dare i numeri. Che, detta così, potrebbere creare degli equivoci. E allora è meglio fare chiarezza, perchè il club rossonero è tornato a muoversi con decisione e senso dell'anticipo per completare un organico che punta ad essere nuovamente competitivo per i primi posti in campionato. Alcune operazioni già perfezionate, altre ben instradate e altre ancora da imbastire o alle quali imprimere l'accelerazione; tra le suggestioni legate ai nuovi acquisti del Milan anche la curiosità di sapere quale numero di maglia sceglieranno.



DA KESSIE A MUSACCHIO - Un aspetto che fa sognare soprattutto i tifosi e che potrebbe innescare qualche cambio "clamoroso" di gerarchia in casa rossonera. Il neo-centrocampista Franck Kessie ha scelto la numero 19, la stessa indossata nella sua esperienza all'Atalanta. Mateo Musacchio, l'altro colpo diventato ufficiale in questi giorni non ha ancora compiuto la scelta definitiva, visto che il 5 di Villarreal è attualmente in possesso di Boneventura. Gli indizi portano alla 22, vestita per 7 anni da Kakà ed ereditata successivamente da Nocerino. Quasi definito l'affare Ricardo Rodriguez, che ha da tempo scelto il Milan alla conclusione della sua avventura al Wolfsburg.

Un acquisto importante per la fascia sinistra, uno dei migliori interpreti del ruolo in campo europeo nelle ultime stagioni, un ragazzo di grande forza caratteriale e personalità, come confermano le indiscrezioni relative alla maglia che vorrebbe indossare in rossonero. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, Rodriguez ha chiesto informazioni sulla maglia numero 3, che non ha più un padrone da quando Maldini si è ritirato dal calcio. Il "3" ha una valenza speciale nella vita del terzino svizzero, perchè l'ha già indossato allo Zurigo, il club che gli ha permesso di segnalarsi all'attenzione generale. 3 come i figli della famiglia Rodriguez, tutti calciatori ma nessuno arrivato così in alto come Rodriguez.



RODRIGUEZ E LA '3' DI MALDINI - Considerando che tra il Milan e Maldini esiste un patto non scritto ma morale secondo cui la sua storica maglia verrebbe assegnata un giorno ad un altro calciatore con questo cognome, è possibile che lo svizzeri opti per un altro numero con la cifra 3. Col 13 (maglia indossata con la Svizzera) finito sulle spalle di Romagnoli, il 23 e il 33 di Sosa e Kucka possono liberarsi nel caso in cui uno tra l'argentino e lo slovacco trovassero una nuova sistemazione, ecco perchè il 34 di Wolfsburg può rappresentare l'alternativa più credibile. Il Milan sta dando i numeri, ma soprattutto piazza i primi colpi di un'estate nuovamente da protagonisti.