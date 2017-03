La sconfitta del Milan a Torino non è stata accolta con piacere da parte dei rossoneri, e probabilmente nemmeno con stile, questo va detto: le decisioni arbitrali del direttore di gara Massa e dell'addizionale Doveri hanno suscitato l'ira dei calciatori ospiti, che secondo quanto riportato dall'Ansa nelle ore seguenti al match si sono sfogati contro gli spogliatoi dello Juventus Stadium, rovinati dall'ira di Donnarumma e compagni.



Un comportamento scaturito dopo le veementi proteste avvenute in campo da parte dei calciatori rossoneri, con alcuni protagonisti decisamente inaspettati, come un nervosissimo Carlos Bacca accorrente dagli spogliatoi e un inedito Adriano Galliani in campo, fatto che non si verificava da tempi ben lontani (Costacurta a Sky ha affermato che l'ultimo precedente è probabilmente quello del 1991, nella sfida di Coppa dei Campioni tra Marsiglia e Milan, quando l'ad ordinò alla squadra di rientrare negli spogliatoi).



Comportamenti assolutamente non giustificabili, detto che il nervosismo post-partita può verificarsi (persino il moderato e certamente non milanista Gianluca Vialli, nel post-partita a Sky, ha affermato che se si fosse trovato in campo non sarebbe sicuramente stato tranquillo, al rientro negli spogliatoi), ma detto anche che questo nervosismo non deve essere sfogato in modi non consoni, soprattutto perché si continua a parlare di una partita di calcio con episodi arbitrali sicuramente discutibili ma certamente non premeditati e comunque andati a discapito di entrambe le squadre nell'arco dei 90 minuti. Incuriosisce i tifosi rossoneri la dovizia di particolari sempre più scabrosi che stanno emergendo nelle ultime ore e invece non riportati nell'immediato (la scritta "ladri di ..." etc). Addirittura alcuni tra i più radicati nel tifo milanista adducono ad una totale inesistenza dei fatti dichiarati dall'Ansa, pretendendo alcune prove fotografiche che sanciscano in modo inequivocabile ciò che è realmente avvenuto in quell'ormai celebre spogliatoio.



La Juve ha assolutamente confermato il tutto e non è da escludere che possa chiedere i danni al Milan, il Milan si è trincerato dietro un discutibile e privo di senso "no comment": forse è stato proprio questo atteggiamento della società rossonera a dare maggior fragore alla notizia, secondo il semplice ragionamento del "chi tace acconsente".



Quella che è stata assolutamente rovinata è l'immagine del club rossonero: i giocatori del Milan, infatti, sarebbero infastiditi dal fatto che si stia facendo passare qualche piccolo danno per una devastazione. Tra l'altro, c'è un precedente che riguarda proprio il club bianconero, in questo ambito. I giocatori della Juve nel 2010, a San Siro contro l'Inter, nel match perso per 2-0, si sfogarono contro gli arredi dello spogliatoio dello stadio milanese riservato agli ospiti, forse anche in modo più clamoroso, visto quello che recitano le cronache dell'epoca: "tacchetti conficcati, porte divelte, un muro senza più intonaco, per danni ammontanti a qualche migliaia di euro", secondo quello che riportava il Corriere della Sera. Il responsabile del Consorzio San Siro disse "di non aver mai assistito a una scena simile in 10 anni di attività presso la struttura". In quel caso non ci furono grandi provvedimenti da parte della FIGC (solo una multa), vedremo cosa accadrà questa volta.



@AleDigio89