Nella consueta "Edicola rossonera" pubblicata sul proprio sito ufficiale, il Milan commenta la titolarità di André Silva questa sera, nel ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Ludogorets: "Il mese più positivo di André Silva è stato quello di settembre, con le due reti realizzate a Vienna e con la bella prima rete messa a segno contro il Rijeka, in una delle gare decisive per la qualificazione. Poi ci sono stati alcuni buoni momenti come i gol sfiorati contro Roma e Torino, gli ingressi positivi a gara in corso a Firenze e contro la Sampdoria, ma tutto il Milan sa che dal centravanti portoghese ci si può attendere molto di più. Perché le qualità tecniche ci sono tutte. Vanno aggiunte la comprensione tattica della situazione e una maggiore tensione emotiva. Adesso tocca ad André".