Il mercato del Milan non è ancora vicino al termine: i rossoneri, infatti, hanno in programma ancora diversi colpi per puntellare una rosa di buon livello, ma ancora incompleta. Come ammesso da Massimiliano Mirabelli, le attenzioni della dirigenza del Diavolo sono concentrate sul mercato tedesco, dove giocano diversi profili interessanti: ''Non escludo che possa arrivare qualcuno dalla Germania: è un campionato che conosco molto bene e nel quale giocano giocatori importanti che noi stiamo seguendo''.



NON E' UNA PRIORITA' - La Bild oggi ha rilanciato la notizia di un nuovo interessamento del Milan per Kerem Demirbay, esterno dell'Hoffenheim reduce da una stagione di ottimo livello in Bundesliga. Il classe '93 è un profilo che, stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.com, piace da diverso tempo ai rossoneri che già da qualche mese lo stanno seguendo con grande attenzione. Nonostante le parole del ds rossonero però Demirbay, al momento, è solo un profilo che interessa, e non una priorità per la coppia Fassone-Mirabelli.



GIOCATORE VERSATILE - Demirbay è un giocatore di grande qualità, capace di essere incisivo anche in zona gol, come dimostrano i 6 gol e i 10 assist messi a referto in 28 presenze in Bundesliga la passata stagione. Il classe '93 è un giocatore versatile, capace di agire sia da trequartista che sull'esterno: un profilo duttile che potrebbe consentire a Montella di cambiare schieramento anche a partita in corso. Il Milan continua a monitorarlo, con Mirabelli che continua a seguire con grande attenzione il mercato tedesco e, soprattutto, Kerem Demirbay...