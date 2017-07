Il Milan ha deciso di non rinnovare il contratto al classe '98 Hachim Mastour, colui che doveva essere il fiore all'occhiello delle giovanili rossonere, ma che non è riuscito ad affermarsi come si pensava: negli ultimi due anni è andato in prestito nel Malaga, dove ha giocato una sola partita a causa di problemi legati al contratto, poi in Olanda, nel PEC Zwolle, dove ha giocato solo sei partite. Ora dovrà cercarsi un'altra sistemazione.