Neanche il tempo di godersi Hakan Calhanoglu, che domani sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto, e il Milan pensa già al colpo successivo: giornata decisiva anche per il futuro di Andrea Conti, che salvo sorprese sarà il settimo acquisto della gestione Fassone-Mirabelli.



DETTAGLI E VISITE MEDICHE - Mentre il centrocampista turco espleterà i test fisici infatti, i dirigenti rossoneri lavoreranno per limare gli ultimi dettagli rimasti prima di definire l'operazione con l'Atalanta: balla ancora circa un milione di euro tra domanda (24 milioni di euro) e offerta (23) per il terzino destro, più la possibilità di includere il 30% sulla futura rivendita di Petagna che vanta il Milan e il cartellino del giovane centrocampista Matteo Pessina, oggetto del desiderio dei bergamaschi che domani incontreranno il suo agente Riso. Ultime formalità, poi anche Conti si presterà alla routine delle visite mediche probabilmente nella giornata di martedì e successivamente firmerà il contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi quattro anni a circa 2 milioni di euro a stagione: il Milan non si ferma a Calhanoglu, è già pronto il settimo colpo dell'estate.