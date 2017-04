in panchina,infortunato esqualificato:e così toccherà a qualcun altro. Per anzianità sarà con ogni probabilità uno tra(a seconda di quali saranno le scelte di Montella) ad assumersi l'onere, ma nelle ultime ore c'è chi avanza un'idea:A sostegno del fronte del sì ci sono principalmente due fattori, a partire dal: Gigio ha mantenuto un livello alto e costante fin dall'esordio in prima squadra la scorsa stagione, pochi i passaggi a vuoto o gli errori grossolani nell'ultimo anno, e questo lo ha reso la vera stella della formazione rossonera. Il secondo aspetto è quello legato al mercato e allo hanno posto in cima alla lista delle priorità e per convincerlo, oltre a un corposo aumento dell'ingaggio, potrebbero proporre proprio la fascia di capitano per farne anche una nuova bandiera del Milan targato cinese.Non tutti però sono favorevoli a questo scenario e anche in questo caso sono due le motivazioni per il no, partendo proprio dalla questione rinnovo: Donnarumma si è sempre professato milanista convinto (baciato lo stemma allo Juventus Stadium), mapreferendo passare la palla all'agente. A questo si aggiungono i dubbi legati all'età:manca di carisma, malizia ed esperienza per guidare il gruppo e farsi rispettare da compagni più anziani. Assegnargli la fascia vorrebbe dire caricarlo di responsabilità eccessive per un giovane e così compromettere il suo percorso di crescita.