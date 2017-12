Continua la presa di posizione del Milan sulle notizie di mercato che riguardano Leonardo Bonucci. Il club rossonero, attraverso la rassegna stampa commentata dei giornali ha voluto ribadire come siano sostanzialmente normali i contatti fra professionisti (Conte ndr.) e che non ci siano dietro trame di mercato.



Ecco il commento:



La settimana di lavoro a Milanello deve essere ulteriormente onorata, con intensità e determinazione sul campo. A questo tiene molto la squadra e a questo tiene molto il suo capitano, su cui si continua a notare la ricerca di trame oscure dove in realtà non ci sono. Appartengono sostanzialmente alla normalità, invece, i contatti fra grandi protagonisti: quando c'è stima e affetto, sono cose che fanno parte del mondo del calcio.