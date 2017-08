Sessantacinquemila persone a San Siro per-Craiova, ritorno del terzo turno preliminare di Europa League, erano un dato inimmaginabile soltanto qualche mese fa.e soprattutto con i propri tifosi anche e soprattutto in virtù di una campagna acquisti stellare che ha portato alla corte di Vincenzogià 10 acquisti. Di questi 10, tuttavia, soltanto 8 sono stati inseriti nella lista Uefa poichè, per, vanno ancora perfezionati i dettagli burocratici relativi alle fideiussioni bancarie che rendono effettivi i trasferimenti.Sebbene nella giornata di oggiil Milan si sia visto rispondere negativamente da BPM () alla richiesta della concessione delle fideiussioni per i due giocatori, il club rossonero ha voluto presentare comunque i due giocatori davanti ai tifosi presenti a San Siro.Una mossa azzardata perchè le fideiussioni sono il lasciapassare per il tesseramento effettivo dei due acquisti. Finora Biglia e Bonucci hanno ottenuto un permesso per giocare le amichevoli con il club, ma se entro l'11 agosto queste fideiussioni non saranno presentate in Lega Calcio () ci saranno sanzioni su i trasferimenti che potrebbero prevedere punti di penalizzazione oltre a sanzioni più pesanti.Il problema più grande del club rossonero è derivato dal fatto che tutti o quasi gli asset più importanti del club sono già stati dati in pegno al fondo Elliott (). Dopo il no di Banca Popolare di Milano cosa farà ora il Milan? Le strade aperte restano due, e dal club c'è grande fiducia affinchè il doppio caso si chiuda positivamente.con il Milan che proverà a ritrattare con Elliott alcuni degli asset necessari a sbloccare le fideiussioni., come il gruppo assicurativo Generali o la multinazionale britannica Aon. Dal club rossonero filtra ottimismo, i trasferimenti di Biglia e Bonucci entro l'11 agosto saranno perfezionati, ma i dubbi ad oggi rimangono.